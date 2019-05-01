В Кременском районе полицейские избили водителя. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

В Черновецкой области будут судить двух полицейских за избиение водителя на блокпосту в Кременском районе Луганщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в начале мая 2018 года двое полицейских из Черновецкой области во время несения службы на блокпосту "Бараниковка", расположенном на автодороге между Краснореченском и Бараниковкой Кременского района, остановили для проверки автомобиль "Suzuki Grand Vitara".

Из-за возникшего конфликта полицейские, превышая свои служебные полномочия, умышленно нанесли несколько ударов руками водителю автомобиля, причинив последнему телесные повреждения средней тяжести, сопровождавшиеся унижениями мужчины и безосновательным применением в отношении него специальных средств.

В результате указанных противоправных действий полицейских пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы, шеи и плеча.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей. Досудебное расследование по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) продолжается.

За совершение инкриминируемого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.