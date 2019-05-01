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На Луганщине полицейские обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный местной жительницей

Вчера, 16:37 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, после обеда, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о выявлении у дома №31 по пр. Центральном предмета, похожего на взрывчатку.

По информации пресс-службы областной полиции, место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции, проведена эвакуация граждан, находившихся в возможной зоне поражения.

На Луганщине полицейские обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный местной жительницей

В результате осмотра места происшествия установлено, что неподалеку от жилого дома, в кустах, находилась тротиловая шашка (ТШ-400) с прикрепленным запалом (УЗРГМ-2) на алюминиевой проволоке.

Экспертами взрывотехнической службы ГУНП в Луганской области опасный предмет был обезврежен.

На месте происшествия следователи и эксперты продолжают собирать вещественные доказательства.

Сотрудники полиции устанавливают свидетелей происшествия и лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Решается вопрос о правовой квалификации данного факта.


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