В РФ задержан бывший «командующий войск противовоздушной обороны ЛНР»

В Екатеринбурге задержан бывший «командующий войск противовоздушной обороны ЛНР» Владимир Муратов.

Об этом сообщает российская «Новая газета».

Информацию о задержании Муратова подтвердили члены его семьи. При этом получить комментарий УФСБ по Свердловской области журналистам не удалось.

«По информации Znak.com, в отношении Муратова возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"», – отмечает издание.