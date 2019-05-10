Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит первый архипастырский визит в Мариуполь

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний с первым архипастырским визитом посетит Мариуполь 14 мая, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что предстоятель ПЦУ примет участие в заупокойной литии у памятника «Воинам, которые отдали жизнь за Украину».

Митрополит проведет встречу в Епархиальном управлении с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации: переселенцами, многодетными родителями, организаторами домов семейного типа, а также встретится с руководством и работниками Мариупольского морского торгового порта.