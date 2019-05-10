МИД Украины не знает, когда будет общий ответ с западом по паспортам РФ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не знает, когда будет озвучена консолидированная позиция с Европейским Союзам по выдаче Россией своих паспортов на Донбассе.

Во время брифинга в Брюсселе он подчеркнул, что странам необходимо найти системный ответ на российскую паспортизацию, так как это явление несет угрозу также странам ЕС, которые граничат с РФ.

Отвечая на вопрос журналистки, когда будет озвучена консолидированная позиция Украины и ЕС, Климкин ответил, что пока сказать не может.

«Некоторые вещи, возможно будут достаточно быстро. Для некоторых вещей необходимо несколько месяцев», — отметил он.

Глава МИД добавил, что такая же ситуация сложилась по взаимодействию с США и Канады относительно ответа на выдачу российских паспортов.