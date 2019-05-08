Посол Украины поддержал план немецких демократов по деэскалации на Донбассе

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поддержал новую стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, представленную в Бундестаге Партией свободных демократов.

«На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов, поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины: ждем обсуждения в комитете и пленуме», — написал Мельник в микроблоге Twitter.