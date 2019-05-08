В оккупированном Луганске молния попала в телебашню

В оккупированном Луганске молния попала в телебашнюСегодня, 11:07
В неподконтрольном украинским властям Луганске утром 9 мая молния попала в центральную телебашню.
Об этом сообщает сепаратистский телеканала «Луганск 24».
В результате происшествия прекратили вещание радиостанции «Вести+» и «Свое радио».
Также сообщается, что «колоссальный ущерб» нанесен одной из самых новых студий телекомпании, в которой ежедневно записывалось порядка пяти проектов. Сроки восстановления оборудования пока неизвестны.
Кроме того, удар молнии вывел из строя иллюминацию телебашни.