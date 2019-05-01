Пограничникам на КПВВ продолжают предлагать взятки

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» граждане Украины за минувшие сутки, 7 мая, трижды пытались предложить взятки пограничникам за беспрепятственный пропуск через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали три попытки подкупа гражданами Украины пограничных нарядов за содействие в беспрепятственном пропуске через линию разграничения. На такие предложения пограничники ответили отказами и о фактах выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" сообщено сотрудникам Национальной полиции», – говорится в сообщении.