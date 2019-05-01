На Луганщине будут судить налоговика

В Луганской области налоговика будут судить за вымогательство 30 тыс. грн от предпринимателя.

Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске (Донецкая обл.), под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, завершили досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области, задержанного в феврале по подозрению в получении неправомерной выгоды.

«Досудебным расследованием установлено, что налоговик требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в размере 30 тыс. грн за непрепятствование оптовой и розничной торговле подакцизными товарами, а также прекращение фактических проверок предприятия и не проведение таких проверок в дальнейшем», – сообщили в пресс-службе.

По результатам предварительного расследования чиновник обвиняется в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

«В случае доказательства вины, налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», – отметили в пресс-службе ведомства.