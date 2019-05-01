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Украина признает недействительными паспорта РФ для жителей ОРДЛО

Сегодня, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

Украина признает недействительными фейковые российские паспорта, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили  в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что такой шаг оформлен решением правительства и призван привлечь международное внимание к очередному пренебрежению нормами международного права со стороны Российской Федерации, которая ведет гибридную войну против Украины и всего цивилизованного мира.

«Еще один шаг, который недавно сделала Россия, - начала выдавать фейковые паспорта для граждан Украины. Мы понимаем, что это нарушение всех норм. Мы никогда не признаем и не будем признавать гражданство, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. У нас есть наш паспорт - украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии. Мы принимаем решение, чтобы определить все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории - нарушением норм права. Эти паспорта будут признаны незаконными - при пересечении государственной границы и использовании на территории государства. Таким будет наш ответ на гибридные действия России. И мы обратимся ко всем странам-партнерам, чтобы они приняли такие же решения: чтобы эти фейковые паспорта были признаны недействительными при пересечении границ других стран», – сказал Гройсман.


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