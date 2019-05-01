» » Порошенко утвердил решение СНБО по укреплению обороноспособности

Порошенко утвердил решение СНБО по укреплению обороноспособности

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая «О мерах по укреплению обороноспособности государства», сообщили в пресс-службе Главы государства.

Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации.

Согласно указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины».

Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления.

Также Глава государства подписал Указ № 201/2019, которым назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил положение о ней.

Председатель межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести в установленном порядке на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства.

Группа образуется в составе председателя, секретаря и других членов межведомственной рабочей группы. В состав межведомственной рабочей группы входят также заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В ее состав также могут быть включены с согласия представители комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Документы вступают в силу со дня опубликования.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

На Луганщине будут судить налоговика

Сегодня, 13:26

Обвинительный акт по делу Гандзюк направили в суд

Сегодня, 12:36

Украина признает недействительными паспорта РФ для жителей ОРДЛО

Сегодня, 11:32

Порошенко утвердил решение СНБО по укреплению обороноспособности

Сегодня, 10:18

Украина усилила охрану границ накануне Дня победы

Сегодня, 09:38

В ОБСЕ рассказали о пересечении линии разграничения в Станице Луганской

Сегодня, 09:21

Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Вчера, 19:13

За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей

Вчера, 18:24

Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Вчера, 16:44

В СЦКК рассказали о последствиях обстрела Троицкого

Вчера, 15:58

В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам

Вчера, 14:47

На Луганщине будут судить депутата и его ОПГ

Новости Украины:

Сегодня, 13:55

Покровск перешел на четырехчасовую подачу воды

Сегодня, 12:42

В Одесской области СБУ изъяла оружие и боеприпасы

Сегодня, 12:35

В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США

Сегодня, 11:59

На Одесчине стреляли в нардепа Урбанского

Сегодня, 11:32

Порошенко утвердил решение СНБО по укреплению обороноспособности

Сегодня, 10:18

Украина усилила охрану границ накануне Дня победы

Сегодня, 09:48

В СИЗО Луцка умер заключенный

Сегодня, 09:39

Сегодня отмечается День памяти и примирения

Сегодня, 09:24

В Украине дешевеют овощи «борщевого набора» нового урожая

Вчера, 19:13

За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей

Вчера, 18:24

Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Вчера, 17:18

Конкуренция на рынке интернет-бизнеса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 