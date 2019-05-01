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Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Сегодня, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

С начала текущих суток на Донбассе боевики дважды открывали огонь по позициям Операции объединенных сил, в результате чего погиб украинский военный, еще один погиб 7 мая.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 7 мая, боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В частности, обстрелы велись в районах населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Водяное, Николаевка, Гнутове, Старогнатовка, Новоселовка Вторая, Лебединское, Богдановка, Новозвановка, Попасная, Хутор Свободный, Екатериновка, Южное, Станица Луганская.

В результате обстрелов 7 мая один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

"По данным разведки Объединенных сил, 7 мая трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены. Также наши подразделения уничтожили две боевые машины пехоты противника и долговременную огневую сооружение", - говорится в сообщении.


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