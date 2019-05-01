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В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам

Вчера, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

С конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных моряков  и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов сообщил, что адвокаты заявляют возражения на проведение данной экспертизы.

"Эта экспертиза своего рода "ноу-хау" российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда", - говорится в сообщении.

Также адвокат сообщил, что по делу военнопленных украинских моряков следственные действия продолжаются практически ежедневно, в том числе между праздничными днями. 6, 7, 8 мая тоже не исключение.

"Всех военнопленных и их адвокатов следствие уже ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и "Никополь", - написал он


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