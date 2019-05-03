В Рубежном патрульные вернули матери потерявшегося во время прогулки сына

В Рубежном патрульные вернули матери ребенка, потерявшегося во время прогулки.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Как рассказали в полиции, 4 мая к патрульным, которые прибыли на отработку очередного вызова, подошли дети, которые играли во дворе. Дети рассказали полицейским, что на детской площадке находится маленький мальчик, который потерялся.

Вместе с малышом патрульные опросили жителей ближайших подъездов и разыскали его родителей. Патрульные вернули мальчика матери и провели с ней профилактическую беседу.