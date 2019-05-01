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Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

Сегодня, 16:11 citynews.net.ua | Напечатать

3 мая началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, которая продлится до 20 мая, сообщает Украинский центр оценивания качества образования. 

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственную итоговую аттестацию).

Рекомендации по регистрации для участия во внешнем независимом оценивании размещены в разделе «Процедура регистрации». Напоминаем, что дата подачи регистрационных документов будет определена по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике, 27 июня состоится внешнее независимое оценивание по немецкому языку, 1 июля - по французскому языку, 2 июля - по испанскому языку, 3 июля - по украинскому языку и литературе, 4 июля - по физике, 5 июля - в с английского языка, 8 июля - по истории Украины, 9 июля - по биологии, 10 июля - по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.


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