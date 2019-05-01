В Украину прибыли элитные десантники США

Сегодня, 2 мая, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять 9 месяцев.

Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений Вооруженных сил Украины по стандартам подготовки армий государств НАТО. Эта военно-тренировочная миссия известна, как «Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина» (JMTG-U). Деятельность ее начата в 2015 году. Целью является - содействие внутреннему оборонному потенциалу Украины и тренировка ротационных подразделений в Украине. Кроме того, американские военнослужащие будут продолжать обучение украинских военных инструкторов, которые в ближайшем будущем должны полностью овладеть функциями обучения личного состава на уровне батальона.

«Большинство военнослужащих, командированных в Украину, являются лидерами, имеют многолетний опыт и способны предоставить достойное обучение. Я надеюсь, что это станет отличной возможностью для обмена опытом», - сказал командир 1-го батальона 502-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и командир оперативной группы «Карантана» подполковник Роберт Трейси.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США сформирована в августе 1942 года и участвовала в операции союзных сил с высадки в Нормандии в июне 1944 года. Десантники дивизии участвовали в осаде Бастони (Бельгия), Арденнской операции в декабре 1944 года и Голландской воздушно-десантной операции. Оперативная группа «Карантана» названа в честь шестидневной битвы за французский город Карантана во время Нормандской операции.

Личный состав 101-й воздушно-десантной дивизии участвовал в боевых действиях во Вьетнаме, Африке, Ираке и Афганистане. Эмблемой дивизии является «клекочущий орел».