Лисичанск снова без воды

В Лисичанский городском совете сегодня, 1 мая, состоялось экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Заседание связано с прекращением поставок электроэнергии на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал".

Возглавил заседание мэр города Сергей Шилин. Срочное заседание было созвано в связи с прекращением 1 мая 2019 поставок электрической энергии на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал".

О ситуации с водоснабжением, сложившейся в городе, доложил директор ЛКСП "Лисичанскводоканал" Александр Батуков.

Было отмечено, что 25 апреля 2019 ЛКСП "Лисичанскводоканал" с ООО "Енера Схід" заключили договор на поставку электрической энергии на май 2019 года.

"На сегодняшний день предприятие осуществило предоплату в размере порядка 30% от суммы, указанной в договоре. В течение 10 дней планируется выполнить полную оплату договорных объемов... С целью предотвращения вреда, который может быть нанесен населению городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье, а также экологическому состоянию и имуществу общины, предприятием был подан иск о прекращении злоупотребления правом на отключение объектов единой технологической системы ЛКСП "Лисичанскводоканал" как такого, которое может нарушить права других лиц и нанести вред окружающей среде. Судебное разбирательство данного дела в настоящее время осуществляется в Кассационном суде Верховного суда", - сообщил Батуков.

По результатам обсуждения, комиссия ТЭБ и ЧС решила обязать ООО "Енера Схід", ООО "ЛЭО" выполнять требования ст. 6 закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" относительно бесперебойного электроснабжения объектов водоканала. Руководству ЛКСП "Лисичанскводоканал" - приложить все усилия для осуществления необходимых платежей в соответствии с договором на поставку электроэнергии и заключить соглашения с предприятиями различных форм собственности, которые занимаются подвозом питьевой воды населению.

Члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации председателю Верховной Рады, премьер-министру Украины, народным депутатам Дунаеву и Бойко, председателю ЛОГА, в прокуратуру, СБУ, ГУ Нацолиции в Луганской области.