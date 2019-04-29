Порошенко позвонил Зеленскому: поздравил

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному новому главе государства Владимиру Зеленскому с поздравлениями и предложением сотрудничества. Об этом говорится на странице П.Порошенко в "Фесбуке".

Он поздравил В.Зеленского с официально признанной победой на выборах и предложил объединить усилия в борьбе с агрессией России.

"Як чинний глава держави щойно подзвонив до Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія. Зараз ми маємо продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. В такий спосіб Путін готує обгрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії", - говорится с сообщении действующего главы государства.

"Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми - це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", - обратился Петр Порошенко к избранному новому президенту Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что достигнута договоренность о встрече уходящего и принимающего полномочия глав государств.

"Суперництво на виборах залишилося в минулому. Ми не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, така позиція знайде підтримку і у обраного Президента", - говорится в сообщении Петра Порошенко.