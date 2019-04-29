На Донбассе погиб украинский военный

30 апреля, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб. Об этом сообщает ООС в Facebook .

Как сообщается, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отметили в ведомстве.