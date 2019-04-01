На Донбассе обстреляли два беспилотника ОБСЕ из стрелкового оружия

Недалеко от Азова 27 апреля в направлении беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что наблюдатели занимались поиском беспилотника, который был утерян 25 апреля.

«Наблюдатели слышали 12 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 600 м к юго-западу. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 650 м к юго-западу от позиции патруля», - говорится в отчете.

Примерно через час, управляя с того же места другим беспилотником, команда миссии слышала 15 очередей и 10 выстрелов из стрелкового оружия.

По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 500 м к югу от позиции патруля. В обоих случаях команда СММ благополучно приземлили БПЛА.