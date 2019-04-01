» » ЦИК официально объявила о победе Зеленского на выборах президента

ЦИК официально объявила о победе Зеленского на выборах президента

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского в выборах президента Украины. Зеленский получил 73,22% голосов избирателей (13 541 528 человек), принявших участие в голосовании, Порошенко набрал 24,45% (4 522 450 человек).

Общая явка во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля, составила 18 491 837 избирателей (61,37%).

Инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:07

На Донбассе обстреляли два беспилотника ОБСЕ из стрелкового оружия

Сегодня, 16:28

Украина выражает решительный протест России из-за паспортов для жителей ОРДЛО

Сегодня, 14:17

ЦИК официально объявила о победе Зеленского на выборах президента

Сегодня, 14:05

Песков: Паспорта жителям Донбасса выдадут, чтобы у них были действительные документы

Сегодня, 11:44

Боевики за сутки совершили 8 обстрелов

Сегодня, 11:33

В РФ открылся центр выдачи паспортов жителям «ЛНР»

Сегодня, 09:50

В РФ разбился автобус с украинцами

Вчера, 18:20

Боевики за день 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Вчера, 16:55

На Донбассе за неделю разминировали более 73 га территории

Вчера, 15:51

В РФ открыли центр для выдачи паспортов жителям "ЛНР"

Вчера, 13:57

РФ разрешила транзит подсанкционных украинских товаров в Азию

Вчера, 12:29

Более 6,3 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи

Новости Украины:

Сегодня, 17:08

Число политзаключенных в России превысило 230 человек

Сегодня, 16:31

Порошенко заявил, что подпишет "языковой закон"

Сегодня, 14:06

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму

Сегодня, 12:43

В Крыму задержали крымского татарина после обыска

Сегодня, 11:34

В Полтавской области от взрыва гранаты пострадала женщина

Сегодня, 09:44

На Ривненской АЭС произошел пожар

Вчера, 18:50

Гражданин Грузии выдавил стекло и выпрыгнул из поезда, пытаясь скрыться от украинских пограничников

Вчера, 16:57

В Одессе задержали торговцев людьми

Вчера, 16:00

Путин надеется договориться с Зеленским об общем гражданстве

Вчера, 13:55

В Норвегии обнаружили кита с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» (видео)

Вчера, 12:29

Более 6,3 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи

Вчера, 11:57

В Харькове в автомобиль бросили гранату

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 