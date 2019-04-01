Боевики за сутки совершили 8 обстрелов

29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями 82 мм минометов.

Враг также обстреливал военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял позиции ВСУ: из 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле села Травневое.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта уничтожили.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединское; из гранатометов различных систем – вблизи населенного пункта Пески.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.