Боевики за день 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики за день, 29 апреля, 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, один раз боевики применили запрещенные минскими соглашениями 82-мм минометы.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции наших подразделений: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле села Майское