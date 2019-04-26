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На Донбассе за неделю разминировали более 73 га территории

Вчера, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

Специалисты ГСЧС из состава Объединенных сил за неделю обследовали и разминировали свыше 73 гектаров территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил проводились работы по обследованию и очистке территорий от ВНП на Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), в районе подземного газопровод высокого давления в городе Мариуполь, на территории, прилегающей к сети водоснабжения населенного пункта Нижняя Ольховая, шламонакопителях в населенных пунктах Торецк и Новгородское и на кладбищах Донецкой и Луганской областей.

"В ходе работ было обследовано 73,6 га территории, обнаружено и обезврежено 18 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в городах Марьинка и Красногоровка, за неделю сотрудники ГСЧС полностью восстановили пять жилых домов.


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