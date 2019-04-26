Более 6,3 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи

В Украине более 6,7 млн человек уже приняли участие в Пасхальных богослужениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что ситуация на местах контролируемая.

По его словам, вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс. полицейских и 500 офицеров Национальной гвардии, более 7 тыс. правоохранителей патрулируют улицы населенных пунктов, более 1,6 тыс. автопатрулей обеспечивают безопасность дорожного движения.

На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 2 тыс. единиц техники. К охране границы привлечено 7,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, три корабля и четыре катера.