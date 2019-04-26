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Завершились поисковые работы на шахте "Схід-Карбон". Все погибли

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте «Схид-карбон» в ОРДЛО подняты на поверхность.

Об этом сообщает ТАСС.

Из-за взрыва метана, который привел к обрушению породы на шахте «Схид-карбон» в Лутугинском районе оккупированной Россией части Донбасса по предварительным данным,погибли 17 человек.

Как сообщалось, из-за нежелания «ЛНР» обращаться к украинским спасателям, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ.


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