Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте «Схид-карбон» в ОРДЛО подняты на поверхность.

Об этом сообщает ТАСС.

Из-за взрыва метана, который привел к обрушению породы на шахте «Схид-карбон» в Лутугинском районе оккупированной Россией части Донбасса по предварительным данным,погибли 17 человек.

Как сообщалось, из-за нежелания «ЛНР» обращаться к украинским спасателям, прошли сутки, пока шахтеров начали доставать из-под завалов спасатели с РФ.