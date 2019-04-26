Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе

В течение воскресенья, 28 апреля, пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщается в утреннем возведении пресс-центра штаба ООС в Facebook .

Отмечается, что боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы из гранатометов и минометов велись в районе Широкиного и Песок.

Кроме того, из гранатометов различных систем оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

"Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов погибли, один травмирован", - говорится в сообщении.