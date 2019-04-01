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Завалы мешают спасателям добраться до горняков, заблокированных на "Схидкарбоне"

Сегодня, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

Завалы мешают спасателям добраться до горняков, оказавшихся заблокированными под землей в результате аварии на шахте "Схидкарбон".

Об этом на месте ЧП сообщил начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами (ВГСО) МЧС ЛНР Андрей Гришин.

"Точная их (заблокированных под землей горняков) судьба не известна, потому как завалы препятствуют возможности добраться туда", - сказал он.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте "Схидкарбон" утром 25 апреля.

В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек.

К настоящему времени спасатели подняли на поверхность тела троих погибших.

По просьбе властей ЛНР на место ЧП для участия в поисково-спасательной операции прибыли горноспасатели МЧС России.

Угледобывающее предприятие "Схидкарбон" находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. В этот период администрация и работники предприятия делали все, чтобы сохранить шахту и не допустить затопления выработок. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность. В 2018 году добыча угля составила 29 868 т. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат (АМК), а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево.


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