ЦИК принял бумажные протоколы от всех округов

Центральная избирательная комиссия Украины после второго тура выборов 2019 приняла протоколы с "мокрыми печатями" от всех окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook.

Сообщается, что буквально несколько минут назад в заседании ЦИК объявили перерыв, но до этого приняли все протоколы с "мокрыми печатями", в том числе уточненный из Запорожской окружной комиссии, который отправляли на исправление отличий. Также приняли протоколы со всех заграничных избирательных участков. Ожидается, что в ближайшее время ЦИК составит протокол об итогах голосования за рубежом. Заседание продолжится в 12:30.