На Донбассе боевики за день 9 раз нарушили режим тишины

На Донбассе боевики за день 9 раз нарушили режим тишиныСегодня, 09:15
За прошедшие сутки 25 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 25 апреля двое оккупантов были ранены.
Боевики обстреляли украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, велись обстрелы в районе населенных пунктов Пески, Павлополь, Гнутове, Пищевик, Лебединское, Талаковка.
Также из гранатометов боевики один раз стреляли по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Крымское.