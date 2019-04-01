На Донбассе боевики за день 9 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки 25 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.