Верховная рада одобрила во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 25 апреля.

Закон поддержали 278 нардепов, передает РБК-Украина.

Всего ко второму чтению закона было подано 2082 правки.

Подчеркнем, текст окончательного варианта "языкового закона", который вчера в ходе заседания профильного комитета сводили парламентарии в виду проваленных поправок, на данный момент отсутствует на сайте Верховной рады.

Содержание закона

"Наш закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств... Мы сделаем, чтобы все граждане чувствовали себя дома. Мы учли большинство поправок народных депутатов... Мы на три года перенесли введение административной ответственности за нарушение закона. За это время во всех областях будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку... Этот закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких наказаний за то, что кто-то из военных вдруг не сможет говорить на украинском. Потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском", - заявил глава профильного комитета Николай Княжицкий с трибуны Рады, озвучивая правки с голоса к документу.

В первом чтении норма о так называемых языковых инспекторах была изъята из текста закона.

Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

Документ будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Также предусматривается определить стандарты государственного языка и порядок защиты государственного языка.

Напомним, сегодня Верховная рада завершила рассмотрение поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного".