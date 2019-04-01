В зоне ООС взяли в плен очередного диверсанта

Украинские военные на Донбассе взяли в плен очередного диверсанта.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что накануне украинские военные задержали еще одного боевика из 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации. По данным штаба, житель Донецка проходил службу в 1 АК оккупационных войск. На допросе он сообщил, что пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе Новомихайловки для подготовки диверсий на военных объектах.

"В частности, боевик собирал разведывательную информацию о местонахождении складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, системе их защиты и охраны", - добавили в штабе.