УЗ назначила 24 дополнительных поезда к пасхальным выходным

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 249 Киев - Черновцы к пасхальным праздникам. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В общем на Пасхальные и майские праздники уже назначено 24 дополнительных поезда и дополнительные рейсы пяти поездов. Также Укрзализныця назначила поезд № 210 Киев - Мариуполь, которым отправятся участники фестиваля "Гогольфест".

Всего УЗ планирует назначить до 30 пассажирских поездов на 100 рейсов, что позволит обеспечить дополнительную перевозку более 100 тыс. пассажиров.

Запланированы дополнительные пассажирские поезда в направлениях Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье.

В настоящее время назначены такие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 26, 30 апреля и 4 мая.

№ 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 26, 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода - 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 235/236 Киев - Ужгород отправлением из Киева 25, 29, 30 апреля, 3 и 4 мая из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля.

№ 211/212 Киев - Львов будет курсировать из Киева и Львова 25, 26 апреля, обратно из Львова - 25 и 27 апреля.

№ 217/218 Киев - Львов осуществит рейсы из Киева 29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Львова – 30 апреля и 4 мая.

№ 755/756 Киев - Львов отправится во Львов 27 апреля и 2 мая. В обратном направлении 26 апреля и 1 мая.

№ 177/178 Киев - Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 293/294 Киев - Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая.

№ 249/220/250 Киев - Черновцы до Черновцов отправится 26, 29 апреля и 3 мая. Из Черновцов - 27, 30 апреля и 4 мая.

№ 295/296 Киев - Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая, из Жмеринки 25 и 30 апреля.

№ 161/162 Киев - Николаев осуществит рейсы из Киева 25, 27 апреля, 1 и 5 мая, из Николаева 24, 26, 30 апреля и 4 мая.

№ 221/222 Киев - Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля.

№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 297/298 Киев - Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля.

№ 179/180 Киев - Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 282/237 Киев - Днепр отправляться из Киева и Днепра 26 апреля и 1 мая.

№ 283/284 Киев - Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля.

№ 292/291 Киев - Днепр будет курсировать в Киев 1 и 5 мая, обратно из Днепра 26 апреля и 3 мая.

№ 163/164 Киев - Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая.

№ 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях.

№ 258/227 Одесса - Ужгород 26, 30 апреля отправится из Одессы, из Ужгорода 27 апреля и 1 мая.

№ 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая из Львова и Одессы.

№ 232 Львов - Запорожье будет курсировать до Запорожья 25 апреля, 1, 3 и 5 мая. До Львова поезд отправится 26 апреля, 2, 4 и 6 мая.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов:

№ 111/112 Харьков - Львов, из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая.

№ 669/670 Кременчуг - Бахмач, отправление из Кременчуга и Бахмача 2 мая.

№ 773/774 Киев - Шостка, отправление из Киева и Шостки 1 мая.

№ 781/782 Киев - Львов, отправление из Киева и Черкасс 1 мая.

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница, отправление из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.