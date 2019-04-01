В Дружковке 12-летний мальчик выпрыгнул из окна подъезда многоэтажки

Двенадцатилетний мальчик выпрыгнул из окна подъезда многоэтажного дома в Дружковке вечером во вторник, - сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Уточняется, что 23 апреля около 19 часов в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что 12-летний подросток выпрыгнул из окна третьего этажа на козырек подъезда.

Сейчас подросток находится в больнице, состояние его здоровья тяжелое, но стабильное.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, которые могли привести к трагедии.

По данному факту следственным отделением Дружковского отделения полиции открыто уголовное производство по ст.120 «Доведение до самоубийства». Продолжаются следственные действия.