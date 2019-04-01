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В Рубежном открыли учебный центр для пожарных

Сегодня, 12:48 citynews.net.ua | Напечатать

Церемония открытия учебного пункта по подготовке специалистов Госслужбы по чрезвычайным происшествиям прошла на Луганщине, передает пресс-служба областного управления ведомства.

Так, с момента передислокации Главного управления ГСЧС в Луганской области в Северодонецк в 2014 году возникла проблема с обучением пожарных - спасателей в связи с отсутствием специального учебного пункта. Соискатели образования вынуждены были учиться в других областях Украины.

И только в 2018 году началась работа по получению лицензии и внедрению образовательной деятельности учебным пунктом в Луганской области. 22 апреля в Рубежное состоялась церемония его открытия.

"Открытие учебного пункта - это, безусловно, знаковое событие для Луганского гарнизона оперативно-спасательной службы, ведь ранее пожарные-спасатели были вынуждены учиться в других областях Украины. С этого момента пишется новая страница в истории становления и профессионального роста специалистов ГСЧС", - заявил заместитель главы ГСЧС Украины Николай Ильченко.


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