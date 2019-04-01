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Автомобильные номера можно получить по почте

Сегодня, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

Услуга получения индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, теперь в онлайн-режиме можно: проверить возможность заказа конкретного ИНС; заказать и оплатить его изготовление; получить готовый номерной знак в отделении "Новой почты".

"Стоимость услуги доставки "Новой почтой" фиксированная - 500 грн", - говорится в сообщении.

Как напоминают в госагентстве, эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя. Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, и административные правонарушения, в которых он был виновником. В кабинете пользователь может оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду.

За первые четыре месяца работы в кабинете зарегистрировались около 80 тыс. пользователей. За это время пользователи подали более 167 тыс. заявлений онлайн.


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