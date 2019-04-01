На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: в районе села Гнутового, дважды - возле Верхнеторецкого; возле города Марьинка; дважды – со станковых противотанковых гранатометов возле населенных пунктов Богдановка и Чермалык; в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции украинских защитников: вблизи Луганского и из автоматического стрелкового и снайперского оружия - близ Южного.

По данным разведки, 23 апреля четыре оккупанта были уничтожены, еще четыре - ранены.