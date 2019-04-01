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Наев в зоне проведения ООС рассказал министру обороны Дании о нарушениях боевиками режима тишины

Сегодня, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

Министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен  сегодня встретился в Краматорске с командующим объединенных сил Сергеем Наевым. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В начале встречи Командующий объединенных сил ознакомил членов делегации  из Дании с политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции и вокруг границ Украины.

Также Командующий рассказал о многочисленных фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в частности о применении тяжелого вооружения и основными факторами, которые привели к этому.

Наев сообщил, что с начала 2019 позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения.

Командующий объединенных сил продемонстрировал датской делегации неоспоримые фото- и видеодоказательства обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, было разрушено здания и повреждены инфраструктуру.

"Кроме постоянных обстрелов населенных пунктов, вооруженными формированиями Российской Федерации широко применяется практика минирований населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. В результате этих преступлений, возросло количество гражданских лиц, погибших или были травмированы", - отметил Наев.

В частности, Наев рассказал о последнем случае, когда 23 февраля этого года на временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц. Подрыв произошел в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители оккупационной администрации осуществляют пропуск граждан через линию разграничения. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Командующий обратил внимание делегации на то, что Объединенные силы не только защищают страну от агрессора, но и проводят целенаправленную работу по восстановлению объектов гражданской инфраструктуры, проведению ремонтно-восстановительных работ на критических объектах.

Улучшение гуманитарной ситуации в районе проведения операции являются одним из основных направлений деятельности Командования объединенных сил. В частности, как сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, благодаря стратегической гуманитарной инициативе "Помощь Восток" Объединенными силами только медицинским учреждениям за год было передано гуманитарную помощь медицинского назначения на общую сумму около шести миллионов гривен, организовано лечение детей со сложными заболеваниями в лечебных учреждениях за пределами района проведения операции, а дети из населенных пунктов, прилегающих к линии соприкосновения, были отправлены на отдых в детские лагеря на территории Украины.

В завершение встречи Наев подчеркнул, что Объединенные силы способны выполнить поставленные задачи и будут продолжать создавать условия и способствовать устойчивому развитию Донецкой и Луганской областей, подконтрольные правительству Украины.


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