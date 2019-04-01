Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донбасса продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Также это привело к росту количества случаев отравлений и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в т.ч. личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад противника.

Так, с начала апреля 2019 года с диагнозом отравление были госпитализированы более двадцати российских военнослужащих. Однако так называемые "местные власти" и российское оккупационное командование скрывают информацию о случаях отравлений и запрещают ее обнародования в СМИ.