Обработано 100% протоколов: Как распределились голоса Луганской области

Во втором туре выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля, в Луганской области Владимир Зеленский получил 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), Петр Порошенко – 8,43% (25 252 чел.)

Таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая сегодня, 23 апреля, обработала 100% протоколов по округам Луганщины.

На выборах президента Украины 2019 года в Луганской области было образовано 6 территориальных избирательных округов. Во втором туре 21 апреля было зарегистрировано 531 780 избирателей, из них проголосовали 299 659 чел. (явка – 56,35%).

Владимир Зеленский в Луганской области во всех округах победил с большим отрывом, получив в регионе – 89,44% голосов избирателей, пришедших на выборы, у Петра Порошенко – 8,43%.