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В Славянске суд приговорил боевика "ДНР" к 8 годам тюрьмы

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Восемь лет лишения свободы получил боевик, который с 2014 года побывал в нескольких незаконных вооруженных формированиях "ДНР", - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«Славянский городской суд Донецкой области признал гражданина П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и принял решение приговорить его к восьми годам лишения свободы», - говорится в сообщении. 

В декабре 2018 года военнослужащими одного из подразделений ВСУ на линии разграничения во время огневого контакта с противником был задержан боевик. 

Сотрудниками Военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил было установлено, что в сентябре 2014 года гражданин П., житель города Горловка, добровольно поступил на службу в незаконные вооруженные формирования так называемой "ДНР".

В дальнейшем, будучи оператором ПТУР в составе "3-й бригады народной милиции "Беркут", он принимал активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. В частности, участвовал в захвате города Дебальцево, в дальнейшем нес службу на блокпостах "Калиновка - Совхоз Горловский", "Кондратьевский террикон" и "Зайцево, остановка".

В октябре 2016 года гражданин П. получил ранение, из-за чего был комиссован по состоянию здоровья. В июне 2018 года он снова устроился в одно из подразделений незаконных вооруженных формирований пулеметчиком, и неоднократно принимал участие в обстрелах позиций подразделений Объединенных сил.

После задержания преступник был передан сотрудникам военной контрразведки из состава Объединенных сил, которые обеспечили документирование его противоправной деятельности.


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