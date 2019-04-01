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ЦИК принял протоколы 11 окружных избиркомов

Сегодня, 18:06 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия во время заседания 22 апреля приняла протоколы о результатах голосования во втором туров выборов 2019 еще пяти окружных избирательных комиссий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах повторного голосования ОИК 5 территориальных избирательных округов: № 51 (Донецкая область), № 105 (Луганская область), № 169 (Харьковская область), № 198 (Черкасская область), № 214 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 11 территориальных избирательных округов. Всего ожидается передача протоколов от 199 ОИК.


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