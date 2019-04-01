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ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принимать и оглашать протоколов окружных избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента 21 апреля 2019 года. Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Как отметили в ЦИК, осуществлять этот процесс комиссия будет в режиме продолжающегося заседания, которое завершится только после приема последнего из доставленных в ЦИК протоколов окружных избирательных комиссий.

По данным комиссии, для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий шести территориальных избирательных округов: № 146 (Полтавская область), № 212, 213, 219, 220, 222 (город Киев). В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.


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