Результаты выборов 2019 уже ничто не сможет исказить

На результаты выборов уже не повлияют никакие нарушения избирательного законодательства. Об этом на брифинге заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

По ее словам, во втором туре выборов президента не зафиксировали существенные нарушения, которые могли бы исказить результаты.

"У нас все хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место, повлияли на результаты голосования", - заявила Слипачук.