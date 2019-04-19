ЦИК обнародовал данные 10% протоколов

Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 10% протоколов.

Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома.

По подсчетам 10,53% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 72,87% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 24,80% граждан.

Так, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, лидирует Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Порошенко.

Напомним, ЦИК обработал по состоянию на 23:04 5% протоколов.