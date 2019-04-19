Порошенко: я не ухожу из политики

Действующий президент Петр Порошенко во время брифинга заявил, что не уходит из украинской политики. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, Порошенко заявил, что остается в политике и будет бороться за Украину.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину, потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы завоевали вместе с нашей командой", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, его команда будет защищать курс на членство в Евросоюз и НАТО, безвиз, украинский язык, православную церковь Украины, стабильность финансово-банковской системы.

Кроме того, он заявил, что "если не будут имплементированы подписанные минские соглашения, в том числе и Украиной, наша команда будет защищать продолжение режима санкций".