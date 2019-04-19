21 сообщение о возможных нарушениях на выборах в Луганской области. Открыто одного уголовное производство

По данным ситуационного центра по состоянию на 15.00 полицией Луганщины зарегистрировано 21 сообщение о возможных нарушениях во время выборов:

Северодонецк-5

Лисичанск-6

Рубежное-3

Белокуракино-2

Кременная, Новоайдар, Сватово, Троицк, Станица Луганская - по 1

По видам нарушений:

- Угроза членам комиссий - 2

- Фотографирование бюллетеня - 2

- Запретная агитация - 4

- отсутствие в списках избирателей - 1

- Другие -12

Принятые решения: Открытое уголовное производство по фактам угрозы членам УИК по Белокуракинскому района.

Составлен административный протокол по статье 212-10 КУоАП Кормянский район фото бюллетеня в соцсети.

Так, в Лисичанске местный житель сообщил о том, что члены УИК отказали его жене в праве проголосовать по заграничному паспорту, не поясняя при этом причину отказа.

Несколько жителей Лисичанска позвонили в полицию и сообщили о том, что у своих домов и в подъездах на подоконнике и полу они обнаружили агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов в Президенты.