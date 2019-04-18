В Петропавловке задержали боевика «ЛНР» (видео)

Вчера на блокпосту «Петропавловка» Станично-Луганского района, где круглосуточно несут службу бойцы батальона патрульной службы особого назначения «Луганск-1» с участием сотрудников СБУ, в ходе проверки документов пассажиров автобуса, был обнаружен и задержан 46-летний мужчина, который по специальной полицейской базе числился, как лицо, принимающее участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе «ополчение», которое находилось под руководством Конкина А.Г. и дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.

Сейчас задержанного передали в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.