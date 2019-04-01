Пограничники показали, как Украина обустраивает границу с Россией

Активное инженерное обустройство государственной границы продолжается по всему участку государственной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С наступлением благоприятных погодных условий работы ведутся как в рамках ведомственного Плана Госпогранслужбы по инженерному обустройству государственной границы на всех участках, в том числе и на границе с РФ в Сумской области, так и по плану мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины.

В частности отметим, что согласно правительственному плану мероприятия проходят на границе с Россией в рамках Луганской, Харьковской и Черниговской областей.

Работы осуществляются по оборудованию систем видеонаблюдения и контроля, устройство заграждений, прокладываются переходы через сложные или нестандартные участки местности. Также выполняются работы по корректировке проектных решений, реконструкции, строительству и обустройству объектов. Кроме того, проводится разработка проектно-сметного документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

В настоящее время с начала года уже обустроено более 25 километров противотранспортного рва, 6,4 км заграждений из спирали типа «Егоза», более 6 км рокадной дороги и несколько переходов через сложные участки.

Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн гривен, из которых уже профинансировано почти 60 млн гривен.

Всего в течение 2015-2018 годов на реализацию Плана было выделено 1,3 млрд. грн., что позволило оборудовать и оснастить 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги, провести реконструкцию 5 пограничных подразделений, оборудовать достаточное количество опорных пунктов и приобрести технические средства для дистанционного контроля и тому подобное. В настоящее время План реализован ориентировочно на 35%, что является адекватным уровню финансирования