Избирательные бюллетени уже получили более половины участков

Накануне выборов , по состоянию на 15:15 19 апреля, 55,55% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук в Facebook .

Она сообщила, что по всей стране окружные избирательные комиссии уже начали передавать членам участковых комиссии избирательные бюллетени. Их нужно доставить почти в 30 тысяч участков.

"Разумеется, это дорога, и времени нужно немало. Но уже можно сообщить, что по оперативным данным, по состоянию на 15:15 сегодня 55,55% комиссий получили бюллетени для голосования", - написала

Также Слипачук заверила, что вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.